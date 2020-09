Prima il boato, poi tre auto in fiamme a Cava de' Tirreni: si indaga

Momenti di paura, la scorsa notte, in località Passiano di Cava de’ Tirreni, dove tre veicoli (due furgoni e un’automobile) sono state avvolte dalle fiamme in via Leopoldo Siani.

L'intervento

A dare l’allarme sono stati i residenti dopo aver udito un forte boato prevenire dalla strada. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno domato l’incendio prima che le fiamme si propagassero alle altre vetture parcheggiate. Fortunatamente non risultano feriti. Sull’origine del rogo indaga la Polizia.