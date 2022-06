Furgone e auto in fiamme a Polla: si indaga

Paura, nel tardo pomeriggio di oggi, a Polla, dove un furgone è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme mentre era parcheggiato a poca distanza dall’ospedale “Luigi Curto”. In fiamme anche alcune auto dismesse.

L’intervento

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo e messo in sicurezza la zona. Su quanto accaduto sono in corso le indagini di carabinieri e vigili urbani per risalire alle cause dell’incendio. Non si esclude alcuna pista.