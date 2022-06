A fuoco una delle palme di via Guercio: panico tra i residenti

Attimi di tensione, stamattina, in via Luigi Guercio: le fiamme hanno avvolto, per cause da accertare, una delle altissime palme che costeggiano i marciapiedi.

L'intervento

Panico tra i residenti: se l'arbusto fosse caduto avrebbe arrecato notevoli danni a cose e persone per la sua altezza. I caschi rossi hanno domato il principio di rogo e riportato le condizioni di sicurezza.