Fiamme a Sala Consilina e a Polla: Squadre Antincendio in azione

Fiamme, intorno a mezzogiorno, a Sala Consilina in Via Costantinopoli. A dare l'allarme alla Sala Radio dell'ente Comunità Montana è stato un cittadino che ha notato le fiamme propagarsi in un uliveto. Piante secolari sono andate bruciate. Sul posto, è subito intervenuta la Squadra Antincendio Boschivo di Padula guidata dal Caposquadra Grieco Donato.

Il secondo incendio

Si è aggiunto nel pomeriggio un altro intervento, il secondo della giornata, il quarto consecutiva in territorio comunale di Polla, del Servizio Antincendio della Cm Vallo di Diano. Questa volta l'incendio è divampato poco distante dall'ex discarica in località Sarconi-Pozzicello. Due le squadre coinvolte: del distaccamento di San Rufo, con Caposquadra Ricciardone Giovanni, e di Padula, caposquadra Grieco Donato. Coordinati dalla Sala Radio dell'Ente Comunità Montana, sono giunti sul posto provenienti dall'altro incendio di Sala Consilina, e stanno portando avanti le operazioni di spegnimento e bonifica, sotto la supervisione di Agostino Coiro.