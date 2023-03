Incendio in un'azienda di Sarno, il sindaco: "Finestre chiuse e impianti disattivati"

Fuoco, fiamme e fumo, a Sarno, intorno alle 16:10 di oggi: i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio che si è verificato all’interno dell’azienda Cermetal che commercia rottami ferrosi e materiale non ferroso, sita nell’area PIP del comune. L’incendio ha dunque interessato detriti ferrosi depositati su un piazzale a cielo libero di circa 1500 mq: sul posto, 2 squadre dei caschi rossi dei distaccamenti di Nocera e Sarno, con il supporto di 3 autobotti, di cui una proveniente dal Comando di Napoli. Le operazioni di spegnimento sono state complesse: il Comando Vigili del Fuoco di Salerno ha attivato l’Arpac per il monitoraggio preventivo ambientale dei prodotti di combustione sviluppatisi a seguito dell’incendio. Sul posto, anche la Polizia Municipale che ha adottato tutte le misure necessarie, in collaborazione con l’ufficio di Protezione Civile del Comune.

L'Ordinanza del sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora

Il sindaco ha ordinato, in via precauzionale, a tutta la popolazione residente nel perimetro di 2 km dall'opificio industriale dove si è verificato l'incendio, la disattivazione ad horas degli impianti di areazione forzata e\o di condizionamento, la chiusura degli infissi esterni (finestre e balconi) degli immobili, il divieto del consumo e\o vendita di frutta e ortaggi raccolti in una data successiva al rogo, nelle zone comprese entro il raggio di 2 km. Ancora, il divieto di attingere le risorse idriche per fini alimentari da vasche e pozzi non protetti. Disposto anche il divieto di pascolo, fino alla revoca della ordinanza. Lo stesso primo cittadino, durante l'incendio, ha chiesto ai responsabili dell’Ospedale "Martiri Villa Malta" di Sarno di chiudere le finestre per evitare le esalazioni di fumo.