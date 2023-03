Un tir oggi è sbandato e si è ribaltato sotto la galleria, sull’A2 del Mediterraneo, nei pressi di Contursi Terme. Sul posto, l'Anas e gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi del caso e per regolare il traffico, andato inevitabilmente in tilt.

I soccorsi

Soccorso, intanto, il malcapitato alla guida: accertamenti in corso.