Incidente sulla Bussentina, all'altezza di Sanza: tre feriti

Brutto incidente sulla statale 517 Bussentina, nei pressi dello svincolo di Sanza. Un'auto ed un furgone, infatti, per cause da accertare si sono violentemente scontrati: oltre ai sanitari, sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco per liberare dalle lamiere i feriti.

I soccorsi

Tre in tutto le persone trasportate all'ospedale di Polla. Indagano i carabinieri per ricostruire la dinamica e le cause del sinistro.