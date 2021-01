Freni rotti, il camion sfonda la recinzione di una villa: panico a Camerota

Il camion ha preso velocità e ha attraversato due strade. Per fortuna non si è scontrato con altri veicoli né ha investito persone. Spaventato ma illeso il conducente

Tanta paura a Camerota: i proprietari di una villa hanno visto piombare un camion in giardino, dopo aver sfondato il muro di recinzione dell'abitazione.

I dettagli

Si indaga sulle cause dell'incidente stradale ma è molto probabile che l'autista del camion abbia perso il controllo del veicolo a causa della rottura dell’impianto frenante. Il camion ha preso velocità e ha attraversato due strade. Per fortuna non si è scontrato con altri veicoli né ha investito persone. Spaventato ma illeso il conducente.