Incidente a Campagna: si ribalta un'auto, salvate madre e figlia

Brutto incidente a Campagna, stamattina: per cause da accertare, un'auto si è ribaltata sulla strada provinciale di vis San Marco. A bordo, due persone.

I soccorsi

Sul posto, i vigili del fuoco di Eboli, insieme a quelli della centrale e ad una autogrù. All'arrivo, i caschi rossi hanno constatato che un fuoristrada, Suzuky Gimny era capovolta con due donne all'interno, una 61enne e la figlia 40enne. I vigili del fuoco dunque hanno tratto in salvo le malcapitate incastrate nelle lamiere, per affidarle al 118 che le ha condotte all'ospedale di Eboli. Infine, la vettura è stata messa in sicurezza e trasportata presso un deposito autorizzato.