Incidente a Cava de' Tirreni: sbanda con l'auto e si ferisce alla testa

Brutto incidente, stasera, in via Gaudio Maiori, a Cava de’ Tirreni: come riporta Zerottonove, un uomo ha perso il controllo della sua auto ed è finito contro un muro. Il malcapitato, a bordo di una Fiat Punto, aveva da poco superato un cavalcavia quando, dopo essere sbandato, ha provocato un testacoda.

L'intervento

Ferita alla testa e danni all'auto: sul posto, un'ambulanza per le cure del caso e le forze dell'ordine per gli accertamenti sul sinistro.