Incidente ad Eboli: auto contro furgone, un ferito

Brutto incidente, stamattina, ad Eboli, lungo la strada provinciale 30, in località Torretta: per cause da accertare, un furgone ed un'auto si sono violentemente scontrati e la vettura si è ribaltata.

I soccorsi

Ferito, il conducente della vettura che è stato soccorso dai sanitari del 118 e condotto in ospedale, per le cure del caso. Indaga, intanto, la Polizia Municipale, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.