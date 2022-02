Incidente nella notte, ad Eboli: si ribalta un'auto

Brutto incidente, nella notte, sulla litoranea di Eboli, in località Campolongo: due auto si sono scontrate per cause da accertare. Una delle vetture coinvolte si è anche ribaltata.

Il salvataggio

Sul posto, i vigili del fuoco per recuperare i feriti rimasti intrappolati tra le lamiere ed affidarli, quindi, alle cure dei sanitari del 118. Si indaga, per ricostruire la dinamica e le cause del sinistro.