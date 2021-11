Incidente tra due auto in Germania: muore 52enne di Rofrano

Tragedia in Germania dove, a causa di un drammatico incidente stradale, ha perso la vita un uomo di Rofrano. Si tratta di Dario Lettieri, 52 anni, da tempo trasferitosi all’estero con la sua famiglia. Lunedì mattina il cilentano era alla guida della sua automobile (Fiat) quando, improvvisamente, si è schiantato contro un’altra vettura (Bmw) lungo la strada tra Niedernberg e Aschaffenburg.

Il dramma

L’impatto è stato violentissimo e le sue condizioni sono apparse subito gravi. Per Lettieri, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Il giovane che era alla guida della Bmw, invece, ha riportato solo qualche ferita. Su dinamica e responsabilità del sinistro sono in corso le indagini della Polizia di Obernburg. Dolore nella piccola comunità cilentana di Rofrano, dove Lettieri e la sua famiglia sono molto conosciuti.