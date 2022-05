Incidente frontale tra auto ad Agropoli: tre feriti, grave una donna

Paura, oggi pomeriggio, ad Agropoli, dove due automobili (Mercedes e Kia) si sono scontrate frontalmente in località Madonna del Carmine per cause in corso di accertamento. A seguito del violento impatto, la Kia è uscita fuori dalla carreggiata andandosi a schiantare contro la rete di recinzione di un’abitazione.

I soccorsi

Sul posto sono giunte le ambulanze del 118, che hanno soccorso le tre persone rimaste ferite. Due sono state condotte all’ospedale di Vallo della Lucania, mentre la terza (una donna) è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Battipaglia: è in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Su dinamica e responsabilità del sinistro indaga la Polizia Municipale.