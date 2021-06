Tragedia sull'A2 del Mediterraneo: uomo travolto da un'auto, è morto

Si tratta di un 33enne originario di Pompei. E' accaduto nella tarda serata di ieri, tra Fratte e Pontecagnano. Aveva deciso di attraversare a piedi la corsia, perché la propria vettura era rimasta in panne

Tragedia in autostrada. Sull'A2 del Mediterraneo tra Fratte e Pontecagnano, un uomo ha perso la vita ieri sera, poco dopo mezzanotte, travolto da auto in transito, all'altezza dello svincolo per San Mango Piemonte.

I dettagli

Si tratta di un 33enne originario di Pompei. L’uomo è stato investito da due auto: aveva deciso di attraversare a piedi la corsia, perché la propria automobile era rimasta in panne. Inutili i soccorsi, traffico in tilt.