Incidente mortale a Scafati: perde la vita un motociclista di 41 anni

Dramma a Scafati: ieri mattina, ha perso la vita Carmine Cerbone, 41enne, a causa di in tremendo incidente stradale. L'uomo, infatti, era a bordo della sua moto quando, all'altezza della rotatoria di via Alcide De Gaspari, per cause da accertare, si è schiantato contro un palo. Troppo violento l'impatto: purtroppo per il 41enne non c'è stato nulla da fare.

I soccorsi

Immediati i soccorsi per il motociclista che è stato condotto d'urgenza in ospedale, ma che, purtroppo, a causa della gravità delle ferite, è spirato. Tutti stretti attorno alla famiglia.