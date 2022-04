Incidente sull'A2 del Mediterraneo: tir si ribalta, traffico in tilt

Incidente stamattina, sull'A2 del Mediterraneo, all'altezza di Polla. Un tir si è improvvisamente ribaltato, sulla corsia nord: nessuna grave ferita per il conducente che, tuttavia, è stato condotto in ospedale per accertamenti.

L'intervento

Sul posto, gli uomini della Polstrada, le squadre Anas e i Vigili del Fuoco per rimuovere il camion: il tratto di strada è stato anche chiuso durante le operazioni di ripristino, ed il traffico è stato deviato sulla viabilità provinciale, in direzione nord, con rientro in A2 allo svincolo di Sicignano. Al lavoro, dunque, Anas e forze dell’ordine per la gestione della situazione.