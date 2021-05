Incidente frontale tra due Smart a Pontecagnano: 26enne in Rianimazione

Il violento impatto si è verificato in via Aldo Moro. Sul posto sono giunte due ambulanze del Vopi,, i carabinieri, i vigili del fuoco che hanno estratto uno dei due ragazzi dalle lamiere

Momenti di paura, intorno alle 21.45 di domenica, in via Aldo Moro a Pontecagnano Faiano, dove due automobili (Smart) guidate da due giovani si sono scontrate per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Sul posto sono giunte due ambulanze del Vopi,, i carabinieri, i vigili del fuoco che hanno estratto uno dei due ragazzi dalle lamiere. Uno dei volontari del Vopi, invece, ha dovuto utilizzare due estintori che togliere il fumo che fuoriusciva dai veicoli. Entrambi sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno: il più grave, di 26 anni, è in prognosi riservata.