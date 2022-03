Incidente in via Allende: scooter contro auto in sosta, un ferito

Brutto incidente, stamattina, a Salerno, in via Salvador Allende. Per cause da accertare, uno scooter è sbandato, finendo contro un'auto in sosta con a bordo una donna. Il centauro ha fatto un volo di diversi metri, cadendo poi sull’asfalto.

L'intervento

Sul posto, i soccorsi del 118 che hanno condotto il malcapitato in ospedale e anche la polizia municipale per i rilievi del caso. Si indaga.