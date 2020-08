Colto da malore durante la guida: muore 70enne a Battipaglia

Tragedia, oggi pomeriggio, in via Brodolini a Battipaglia, dove un anziano di 67 anni, originario di Pontecagnano Faiano, è stato colto da malore mentre era alla guida della sua automobile. In pochi secondi la vettura (Fiat Multipla) è sbandata andandosi a scontrare con alcuni veicoli parcheggiati davanti allo stabilimento “Nexans” nella zona industriale.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del conducente, provocato, probabilmente, da un infarto fulminante. Su quanto accaduto indagano gli agenti della Polizia Municipale.