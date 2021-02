Per cause da accertare, un'auto è finita fuori strada ribaltandosi. Sul posto, i sanitari del Vopi e i carabinieri

Incidente in via Leucosia, oggi, a Salerno. Per cause da accertare, un'auto è finita fuori strada ribaltandosi. Sul posto, i sanitari del Vopi e i carabinieri.

Il ferito lieve

Nessuna grave ferita per l'automobilista, accompagnato in ospedale dai soccorritori. Dramma sventato.