Incidente frontale tra due auto a Salerno: tra i feriti una bambina

Tragedia sfiorata, oggi, a Salerno, dove due automobili (Mini Cooper e Fiat Punto), che procedevano in direzioni opposte, si sono scontrate in via Porto, a poca distanza del Circolo Canottieri. Una delle due, la Mini Cooper, a seguito del violento impatto, è finita sul marciapiede che costeggia la carreggiata.

I soccorsi

Tra le persone rimaste ferite, c’è anche una bambina di sei anni, che è stata trasportata dai sanitari del 118 all’azienda ospedaliera universitaria “Ruggi d’Aragona”. Le sue condizioni di salute non sarebbero fortunatamente gravi. Su dinamica e responsabilità del sinistro indagano le forze dell’ordine.