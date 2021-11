Incidente a Nocera, auto sbanda e si ribalta: ferita una ragazza

Momenti di paura, nella tarda serata di ieri, a Nocera Inferiore, dove un’automobile (Fiat Panda) si è improvvisamente ribaltata mentre percorreva via Napoli.

I soccorsi

Alla guida c’era una ragazza che è rimasta ferita, fortunatamente in maniera non grave. Ma, successivamente, è stata comunque condotta al pronto soccorso dell’ospedale “Umberto I” per accertamenti. Sul posto sono giunte le Forze dell’Ordine per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.