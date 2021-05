Incidente sul lavoro al Porto: operaio condotto al Ruggi d'urgenza, l'ira di Vicinanza

Grave incidente sul lavoro, oggi pomeriggio, al porto di Salerno. A ferirsi, un operaio travolto da un carrello. All’arrivo dei soccorsi, le condizioni dell’uomo sarebbero apparse subito molto gravi.

I soccorsi

Condotto d'urgenza al Ruggi, è stato sottoposto ad un intervento: fiato sospeso per le sue condizioni, mentre si indaga per ricostruire l'esatta dinamica e le cause dell'accaduto.

Il commento di Gigi Vicinanza, componente della segreteria nazionale della Cisal Metalmeccanici