Scoppio di una tubatura del gas nel cantiere di Salerno Sistemi: ustionato un operaio

Scoppio di una tubatura del gas nel cantiere di Salerno Sistemi, in viale delle Ginestre a Salerno. Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che l'addetto ai lavori abbia tranciato un tubo convinto fosse dell'acqua, invece si trattava del tubo del gas. Il ritorno di fiamma avrebbe travolto uno degli operai impegnati nelle operazioni di scavo. Il malcapitato, F.A. le sue iniziali, di Corbara, è stato soccorso da un'ambulanza medicalizzata della Croce Bianca e dai volontari della Misericordia.

Le indagini

Per l'uomo, ustioni per il 40%: è stato trasportato in codice rosso al Ruggi. Sul posto, oltre ai sanitari, anche i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi del caso. Accertamenti in corso.