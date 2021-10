Nocera Inferiore, continuano i lavori sulla SP 101

Continuano, i lavori di messa in sicurezza della SP 101 con riparazione e miglioramento della sovrastruttura stradale nel comune di Nocera Inferiore, per l’importo netto di 84.131,07 euro.

“L’intervent iniziato nei giorni scorsi prevede l’esecuzione della pavimentazione, per proseguire ed essere ultimato, con la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale.

I cantieri per la manutenzione e messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria, ci consentono anche per promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità".