Dopo essere stato trasportato d'urgenza dai sanitari del "Pastena", nel corso del match, ora si trova ricoverato presso l'ospedale Maria SS. Addolarata di Eboli. Attimi di forte apprensione, ma, fortunatamente, il calciatore è stato salvato in extremis anche grazie alla prontezza dei sanitari presenti allo stadio.

E' in condizioni stabili, adesso, il calciatore dell'Atletico Battipaglia 2028, Enoch Wetane che questa mattina, durante la partita, è stato colpito da un malore, per alcune complicazioni cardiache.

Tensione in campo: malore per un calciatore dell'Atletico Battipaglia 2028, salvato in extremis