Mansarda abusiva a Campolongo di Eboli: sequestro e denunce

Sono state denunciate tre persone per costruzione abusiva, per via di una mansarda, realizzata alla frazione Santa Cecilia

Carabinieri di Eboli in azione: sono state denunciate tre persone per costruzione abusiva, per via di una mansarda, realizzata alla frazione Santa Cecilia, in località Campolongo.

I provvedimenti

Le opere in costruzione erano prive di permesso, per giunta in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico. I responsabili sono stati sorpresi dai carabinieri: sono scattati, dunque, sequestro e denunce.