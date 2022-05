Fuga ad un posto di blocco, uno dei due si dilegua tra le campagne: arrestato 37enne

Fuga da un posto di blocco, poi l'inseguimento tra passanti e automobilisti, fino all'arresto. Almeno di una delle due persone, fermate giorni fa a Mercato San Severino. Dopo l'inseguimento dai carabinieri, i due avevano tentato di fuggire in una zona rurale e solo uno, era riuscito a dileguarsi. L'altro, invece, è stato arrestato

L'arresto

Si tratta di un 37enne di Scafati , il cui arresto è stato convalidato poi il giudice lo ha liberato applicando la misura dell'obbligo di dimora. L'indagato risponde di resistenza a pubblico ufficiale ma anche di ricettazione. Insieme al complice, dentro una Citroen, aveva 8 centraline per auto decodificate, 3 chiavi per auto, tre chiavi inglesi, due martelli in ferro e 10 cacciavite di varie misure. Per l'accusa di ricettazione vi è stato lo stralcio e si procederà separatamente. Il sospetto è che i due si stessero preparando a rubare. Il ragazzo indagato a piede libero è difeso dall'avvocato Roberto Acanfora.