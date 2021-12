Avvolto dalle fiamme mentre posa la guaina sul tetto di una casa: muore operaio a Montecorvino Pugliano

Ennesimo incidente sul lavoro nel salernitano. Oggi pomeriggio, intorno alle 15.30, in Piazza D’Aiutolo a Montecorvino Pugliano, un 55enne residente a Montecorvino Rovella, O.P le sue iniziali, stava effettuando dei lavori di posa della guaina su un immobile per evitare le infiltrazioni d’acqua piovana. L’uomo – secondo quanto ricostruito dai carabinieri – stava utilizzando un cannello alimentato a Gpl quando, improvvisamente, si è accasciato, probabilmente a causa di un malore, con la fiamma che aveva in mano sul bitume che teneva accanto rimanendo ustionato e morendo sul colpo.

Le indagini

Sul posto sono giunti i carabinieri di Montecorvino Pugliano e di Battipaglia che hanno effettuato i rilievi di rito e sequestrato l’immobile per svolgere ulteriori accertamenti. Dalle prime indagini, comunque, è emerso che l’operaio non era regolare, in quanto, almeno finora, non sarebbe stato riscontrato alcun rapporto di lavoro con il proprietario dell’abitazione e non risulterebbe neanche registrato presso la banca dati Inps. Al lavoro, in queste ore, anche il Servizio Infortuni sul Lavoro dell’Asl di Salerno. La salma è stata condotta all’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia dove, nei prossimi giorni, sarà effettuato l’esame autoptico. Dolore.