Cinquantaduenne senza fissa dimora muore in strada, a Battipaglia: accertamenti in corso

Tragedia a Battipaglia: una 52enne di nazionalità ucraina, senza fissa dimora, è stata trovata senza vita in piazza Amendola. La donna è morta a causa di un arresto cardiocircolatoriom provocato probabilmente dal gelo. Inutili, purtroppo, i tentativi di salvarla da parte dei sanitari del 118.

Gli accertamenti

La 52enne è stata trasferita nell’obitorio dell’ospedale di Battipaglia, in attesa di disposizioni da parte dell’Autorità Giudiziaria competente. Indagano i carabinieri, per far luce sul drammatico accaduto.