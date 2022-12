Lutto nel mondo del calcio: addio all'ex arbitro salernitano Boggi

È deceduto ieri sera a Salerno, all'età di 67 anni, l'ex arbitro internazionale Roberto Boggi.

La carriera

Nel 1988 esordì in b e nel 1990 in serie A. Nello stesso anno ricevette il premio Bernardi come miglior arbitro debuttante. Divenuto internazionale nel 1996, si ritirò nel 1999 con un anno di anticipo. L'ultimo incarico risale al 2006, quando divenne designatore degli arbitri della serie C. Nella sua carriera ha totalizzato 119 presenze in serie A. I funerali di Boggi si svolgeranno domenica 1 gennaio alle ore 12 presso la Chiesa di Santa Lucia a Salerno.

Il ricordo di Gagliano

Fra i tanti messaggi di cordoglio pervenuti alla famiglia anche quello di Salvatore Gagliano: "Ciao caro Roby. Pochi istanti fa ho appreso della tristissima notizia e sono ancora sconvolto. Mi vengono alla mente tutti i bei momenti trascorsi insieme, le tante divertenti serate fra noi. Amici veri. Si dirà: è la vita. E’ vero ma di certo è una realtà difficile da accettare".