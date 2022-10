Dramma sulle sponde del Garda, il sub salernitano non ce l'ha fatta: addio a Nicola

Non ce l'ha fatta Nicola Persico, il sub 55enne originario del salernitano che, nel corso di un'immersione, ieri ha accusato un malore, sulle sponde del lago di Garda, all'altezza dell'ex Casino` di Gardone Riviera. L'uomo è stato portato a riva dagli altri sub al suo fianco in quei terribili istanti: una volta sulla spiaggia, gli sono state praticate le prime manovre di soccorso in attesa del 118.

Il fatto

Come riportato dai colleghi di Bresciatoday, in pochi minuti sono poi sopraggiunti due ambulanze, un'auto medica e l'elisoccorso, che ha provveduto al trasporto d'urgenza di Persico all'ospedale Civile di Brescia, dov'è purtroppo deceduto poco dopo il ricovero, circa due ore dopo il momento del malore (probabilmente un arresto cardiaco). Oltre ai sanitari, sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Salò e gli uomini della Guardia Costiera. Dolore.