Eccesso di velocità e trasgressioni alla guida, a Salerno: pioggia di multe

Pioggia di multe per guida indisciplinata, a Salerno: in una settimana di controlli con gli autovelox su Lungomare Marconi e Lungomare Colombo e i posti di blocco, sono stati elevati 51 verbali per eccesso di velocità ed è stata anche ritirata 1 patente ritirata.

La media è di 9 verbali al giorno per guida accelerata e spericolata, come riporta Il Mattino. Il monitoraggio continua.