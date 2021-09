Veicolo in sosta per giorni a Nocera, vigili denunciano straniero per ricettazione

Un veicolo in sosta prolungata su via Barbarulo a Nocera Inferiore ha attirato attenzione degli agenti di polizia municipale.Giorni fa, un 30enne extracomunitario è stato denunciato per ricettazione dai vigili urbani di Nocera Inferiore.

Il controllo

Gli uomini agli ordini del comandante Carmine Bucciero avevano individuato un veicolo in sosta prolungata. Da un primo controllo sulla targa, il veicolo risultava smarrito. Gli agenti avevano a quel punto effettuato una serie di appostamenti per risalire al conducente, intercettando il possessore del mezzo. Si tratta di un extracomunitario segnalato e denunciato per ricettazione. Ad un controllo approfondito il numero di telaio è risultato alterato. Il veicolo è stato sequestrato. Gli agenti hanno avviato tutti gli accertamenti per risalire al proprietario affinché il mezzo gli venga riconsegnato.