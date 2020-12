Norme anti-Covid e festività: le decisioni del Comitato per l’Ordine e Sicurezza della Prefettura

Riflettori puntati sull'andamento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel salernitano, per definire le misure di vigilanza e controllo per le prossime festività natalizie. Si è tenuta stamattina in videoconferenza la riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica convocata dal Prefetto di Salerno, Francesco Russo.

Parla il presidente della Provincia, Michele Strianese