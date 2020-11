Salerno Pulita: azionate oggi 5 nuove spazzatrici, raccolte 2,6 tonnellate di rifiuti

In funzione da oggi, 12 novembre, le nuove cinque spazzatrici in dotazione a Salerno Pulita. Ben 2,6 tonnellate di rifiuti, dunque, sono state raccolte in questo giovedì, grazie alla pulizia meccanizzata delle strade cittadine. Il contratto con il quale il Comune ha affidato il servizio di igiene urbana a Salerno Pulita prevede, infatti, che almeno il 30 per cento delle strade venga spazzato con mezzi meccanici. Le cinque nuove spazzatrici vanno a sostituire le cinque in dotazione precedentemente, alquanto usurate, e sono meno inquinanti perché alimentate a metano. Alle nuove spazzatrici se ne aggiunge un’altra di proprietà aziendale che è stata riparata e resa funzionante.

Le spazzatrici verranno utilizzate lungo gli assi mediali in orario mattutino, dalle ore 5 alle 11. Una di queste, invece, sarà adoperata dalle 10.30 alle 17 e servirà a spazzare anche i tre mercati rionali di via Robertelli, via De Crescenzo e via Piave (attualmente allestito in piazza Casalbore). Ciascuna delle cinque nuove spazzatrici ha una capacità di carico di 5 metri cubi e può pulire dai 3 ai 7 km lineari ogni ora. L’immondizia raccolta verrà scaricata in container installati in siti strategici lungo gli itinerari, in modo tale da evitare il rientro in sede durante il turno di lavoro e utilizzarle al massimo su strada.