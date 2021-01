Omicidio Lettieri, colpo di scena: indagato il nipote del presunto assassino

La Procura per i Minori di Ancona ha indagato per omicidio volontario il nipote 17enne di Petre Lambru, il rumeno di 57 anni arrestato venerdì notte ad Ascoli Piceno con l'accusa di aver ucciso Franco Lettieri, 56enne salernitano detto "O' cacaglio", ex collaboratore di giustizia che risiedeva nella città marchigiana. Il reato di concorso in omicidio volontario è contestato ora allo zio (dalla Procura di Ascoli) e al nipote per il quale la magistratura ha disposto il fermo.

L’inchiesta

L'uccisione del 56enne, secondo le prime indagini, non sarebbe dunque connesso al suo passato di collaboratore di giustizia. Il 17enne, con il quale il 56enne avrebbe avuto un litigio prima di essere ucciso, si è presentato ieri mattina presso la caserma del comando provinciale dei carabinieri di Ascoli e ha fatto dichiarazioni importanti riguardo a quanto accaduto la sera di venerdì 15 gennaio nel centro storico di Ascoli. Al termine il ragazzo è stato trasferito in una casa protetta. Oggi, intanto, è in programma l'udienza di convalida dell'arresto di Petre Lambru che nega di aver materialmente compiuto lui l'omicidio di Lettieri. Proprio la vittima, prima di morire, ha telefonato al 112 rivelando chi lo avrebbe accoltellato.