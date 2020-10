Wedding e cerimonie: la nuova ordinanza della Regione, ecco cosa cambia

E' stata firmata oggi l'ordinanza numero 76 del presidente della Campania, Vincenzo De Luca, contenente delle integrazioni in merito alle misure di prevenzione e sicurezza anti-Covid, in relazione al comparto "wedding". L'ordinanza prevede che dal 5 al 20 ottobre, ricevimenti e feste possono essere svolti anche con ospiti oltre il limito numerico fissato dall'ordinanza numero 75 (20 invitati ndr), a condizione che ci sia un certosino rispetto del protocollo studiato contro il contagio (distanziamento, uso della mascherina, divieto di ballo etc ndr).

L'obbligo di comunicare

I gestori dei locali, ad ogni modo, dovranno comunicare all'Unità di Crisi, ognu 7 giorni, il calendario eventi in programma la settimana successiva per consentire alle forze dell'ordine di controllare il rispetto delle norme in vigore.