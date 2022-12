Ospedale "Da Procida", progetti per 40 milioni di euro: parte la procedura di verifica

La Regione Campania, tramite Soresa, ha pubblicato una procedura di gara per la verifica della progettazione definitiva di tre interventi riguardanti l'ospedale “Giovanni Da Procida” di Salerno.

I dettagli

Il primo riguarda l’adeguamento sismico attraverso fondi del Pnrr per un importo complessivo di 8.283.052,20 euro; il secondo è relativo all’efficientamento energetico con fondi Por Campania Fesr 2021-2027 per un importo di 5.545.524,04 euro; il terzo riguarda la realizzazione di un polo di riabilitazione con fondi della Regione Campania per un importo di 26.150.000,00 euro La procedura di verifica è preliminare alla gara per un appalto integrato per la realizzazione che sarà pubblicata nel corso del prossimo anno.