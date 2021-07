Polla, camionista straniero trovato morto all'interno del suo camion

Un camionista di 68 anni, originario dell'Ungheria, è stato trovato privo di vita all'interno del suo veicolo in sosta a Padula.

Il fatto

L'uomo era fermo dopo un servizio di scarico e probabilmente riposava. A stroncarlo forse un malore, che non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, che hanno svolto alcune verifiche e poi constatato il decesso. Il corpo è stato trasferito all'ospedale di Polla per un esame più approfondito. Il decesso sarebbe tuttavia riconducibile a cause naturali.