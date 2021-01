Pagani, carte false per nascondere il furto di un'auto: in 2 a giudizio

Camufanno verbale della Questura su di un'auto oggetto di furto. Due uomini finiscono a processo con l'accusa di riciclaggio. I fatti risalgono al 31 gennaio 2017, a Pagani.

Le accuse

Stando alle accuse, quel verbale era stato prodotto per la reimmatricolazione del veicolo, con nuova targa attraverso un'agenzia di pratiche auto a Pagani. In questo modo, i due avrebbero impedito l'identificazione della macchina, che era stata rubata. I due rispondono anche di atto falso, in relazione al verbale di rinvenimento e restituzione della Range Rover