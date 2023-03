Pagani, razzia in tre negozi: caccia a banda di ladri

Hanno rubato in 3 negozi differenti, tra via Cesarano e via Barbazzano. Ad agire una banda di 6 persone, a Pagani, la notte scorsa, che ha depredato di soldi e oggetti per la vendita tre attività commerciali, dopo essersi calati da un tetto e creato un varco all'interno di uno dei negozi

Il colpo

La banda ha portato via soldi e articoli da lavoro da un negozio, per poi fare razzia anche all'interno di un supermercato e un altro negozio, aprendo due cassaforti e portando via denaro contante. Sull'episodio indagano i carabinieri, che hanno trovato impronte delle scarpe dei ladri così come delle bottiglie di birra su di un terrazzo, dal quale i ladri avrebbero atteso il momento propizio per agire. Uno dei tre negozi colpiti era stato già depredato qualche settimana fa. Al vaglio i video della sorveglianza, acquisiti dai carabinieri, che hanno ripreso alcune fasi di intrusione della banda.