Minacciato da operatore Sam il sindaco di Pagani, l'episodio in consiglio comunale

«Mi hanno minacciato e nessuno è intervenuto per difendermi»: un'intimidazione che il sindaco Raffaele Maria De Prisco ha rilevato giorni fa, nel corso del Consiglio comunale riguardo una discussione sulla gestione della società partecipata Sam.

La denuncia

«Ho avuto minacce davanti a tutti i sindacati quando ho presentato l’amministratore Mario Carpentieri», ha detto De Prisco; autore delle minacce sarebbe stato «un operatore della Sam - ha aggiunto- mi ha detto: “Tu oggi non esci da questo cantiere...”». De Prisco ha spiegato di non aver proceduto a presentare denuncia per ragioni di comprensione umana, da un lato; e, dall’altro, per arrivare a chi fomenta il personale per alzare i toni dello scontro, interno ed esterno rispetto alla Sam, su nuove modalità di gestione, emolumenti e non soltanto. «Era stato fomentato - ha spiegato - e io per questo non ho denunciato, non punto a chi è esasperato, punto in alto. Lui è un padre di figli con uno stipendio di 300 euro al mese. Ma non intendo arretrare nell’opera di moralizzazione e legalità della Sam».

L'argomento resta di particolare sensibilità. La Sam è la partecipata che ha ereditato le mansioni della Pagani Ambiente-Aspa il servizio rifiuti. L’attività è passata di servizio nel maggio 2020. Il sindaco ha spiegato che andrà a fondo nella vicenda, ricordando come siano rimasti gli stessi i dirigeneti, capocantieri e dipendenti. La unica novità era rappresentata dalla nomina di Mario Carpentieri.