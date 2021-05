Pagani, acquista merce con 20 euro falsi: ragazza napoletana sotto processo

Shopping con banconota falsa: così una 31enne napoletana, già nota alle forze dell’ordine, è finita nei guai all’interno di un esercizio commerciale al centro di Pagani, dopo un precedente analogo episodio consumato poche ore prima in provincia di Napoli. In entrambi i casi voleva smerciare una banconota di 20 euro contraffatta.

Il fatto

Era il 4 marzo 2017 quando la donna, attesa dal processo, venne scoperta in un negozio di casalinghi a Pagani. Come da copione, prese la merce, infilò tutto in una busta, attese la consegna e del resto dopo il pagamento e via, fuori dal negozio per mettersi in auto, all’interno della sua Suzuky Swift, mentre la malcapitata esercente di accorgeva della truffa, richiamando la donna alle sue responsabilità. Dopo la denuncia di rito, la 31enne comparirà davanti al Tribunale monocratico di Nocera Inferiore, chiamata a rispondere di detenzione e smercio di banconote false, con il processo disposto con decreto di citazione diretta a giudizio