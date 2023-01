Ztl al centro di un consiglio comunale monotematico a Pagani

La Ztl, in centro, sarà oggetto di un consiglio comunale monotematico, a Pagani, il prossimo 20 gennaio, alle ore 15.30. La vicenda era venuta alla ribalta dopo la protesta dei commercianti contrari alle ordinanze del Comune

Il consiglio

Il sindaco Raffaele Maria De Prisco aveva confermato l’adozione della Ztl come stabilito dal programma elettorale. In aula si parlerà del progetto, dell’attuazione e delle prospettive future, così come recitato dall’ordine del giorno. A riguardo, ci sono diversi consiglieri comunali di opposizione contrari all'adozione del provvedimento.