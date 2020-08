Laureana, percettori di reddito impiegati in lavori di utilità: la proposta

I consiglieri del gruppo di minoranza Uniti per Laureana Raffaele Marciano, Anna Lerro e Fabio Caserta hanno proposto all'amministrazione comunale di Laureana Cilento di impiegare i percettori del reddito di cittadinanza residenti a Laureana Cilento in lavori di pubblica utilità affinché i cittadini beneficiari del predetto sostegno erogato dallo Stato siano di supporto ad una serie di progetti di pubblica utilità.

I dettagli

“Alla stregua di quanto fatto in molti altri comuni del Cilento - dichiarano -, i percettori del reddito rappresentano una valida risorsa da impiegare per la cura del territorio, per la pulizia delle strade, del mantenimento del decoro urbano attraverso la manutenzione e la pulizia di marciapiedi e delle piazze in affiancamento ai dipendenti comunali impiegati in tale servizio ovvero in altre azioni di interesse collettivo".