Petizione per il Cilento: "Serve una programmazione commisurata alle esigenze"

"La cesta della biodiversità degli agricoltori custodi” ha indetto una petizione su Change.org per chiedere che il Cilento e le aree interne della Regione siano oggetto di una programmazione commisurata alle esigenze reali dei territorio.

Le proposte

L'obiettivo è intervenire su una serie di fronti: riduzione dello spopolamento; conservazione del territorio; valorizzazione del capitale umano; valorizzazione della biodiversità e della sua messa in coltivazione; riduzione del dissesto idrogeologico; gestione e il contenimento della fauna selvatica; miglioramento reale della viabilità; promozione in maniera concreta lo sviluppo del turismo enogastronomico; introduzione del reddito di Permanenza o di Restanza. "Daremo voce - si legge nel testo allegato alla petizione -a chi si sente sempre ultimo e spesso è considerato ultimo, ma questi ultimi sono quelli che conservano il territorio e producono il buon cibo per noi".