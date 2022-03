I vandali tornano a Piazza della Libertà: imbrattata la prima scalinata

Tornano i vandali in Piazza della Libertà a Salerno. Ignoti utilizzando bombolette spray - come mostrano le foto di Antonio Capuano - hanno imbrattato e quindi danneggiato la prima scalinata che conduce al sottopiazza. Probabilmente hanno agito di notte quando l’area in questione è deserta.

La sicurezza

L’amministrazione comunale, nelle scorse settimane, ha annunciato l’attivazione di un sistema di videosorveglianza, attraverso l’installazione di telecamere, per vigilare sulla piazza e sul parcheggio sottostante. Ora il Comune dovrà affrontare nuovi costi, non certo contenuti, per il ripristino del decoro dei luoghi. Ma non è la prima volta che si verificano fatti del genere. I primi episodi risalgono allo scorso mese di settembre.