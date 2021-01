Droga, arresti, denunce: il report 2020 della Polfer in Campania

La Polizia Ferroviaria ha fornito il report delle operazioni portate a termine nel 2020 in Campania. Sono state controllate 259.696 persone, di cui 39.694 risultate con precedenti di polizia, 94 persone arrestate, 464 le persone indagate, oltre 28 chilogrammi di droga. Inoltre 738 persone segnalate all’Autorità Amministrativa, 11 misure di prevenzione e sicurezza proposte all'Autorità Giudiziaria. I servizi di pattugliamento disposti nelle stazioni ferroviarie sono stati 13.632, controllati 2.119 autoveicoli, elevbate 1.069 multe, rintracciuati 25 minorenni.

L'area di copertura

La giurisdizione del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania si estende su ben 124 stazioni ferroviarie e su un’infrastruttura di Rete Ferroviaria Italiana per 1.742 chilometri, 180 dei quali sulla linea alta velocità che è sorvegliata da circa 1.000 telecamere. Sono stati intensificati i servizi di controllo sia nello scalo di Napoli Centrale, snodo fondamentale del traffico ferroviario locale e nazionale, sia nelle altre stazioni della regione, in particolare Caserta e Salerno. Inoltre sono stati assicurati servizi di vigilanza e di controllo a bordo treno.